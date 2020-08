Facebook anuncia acordo para pagar 106 milhões de euros de impostos em França

O Facebook anunciou esta segunda-feira ter concluído um acordo fiscal com o governo francês para pagar 106 milhões de euros em impostos relativos ao período 2009-2018.

Em 2019, o Facebook França pagou 8,46 milhões de euros de imposto sobre as empresas, um aumento “de perto de 50% em relação ao último ano”, indicou numa declaração o grupo norte-americano.

Levamos a sério as nossas obrigações fiscais, pagamos o que devemos em todos os mercados em que operamos e trabalhamos de perto com as administrações fiscais em todo o mundo para assegurar o respeito por todas as leis fiscais aplicáveis e resolver qualquer litígio”, referiu o Facebook na declaração.