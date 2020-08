Fundos da UE. Vamos aplicar bem o “dinheiro fácil”?

A Comissão e o Conselho Europeus continuam a demorar demasiado tempo para tomar decisões, o que conflitua com o rápido desenrolar das crises. Foi assim na crise do Euro, e está a ser assim com a crise do Covid-19. Os lockdowns ocorreram entre março e princípios de maio, quando os Estados Membros tiveram de adotar medidas excecionais de apoio às economias, equivalentes a cerca de 3% do PIB em termos fiscais e 16% do PIB em garantias e créditos. As ajudas através do Mecanismo Europeu de Estabilização não foram utilizadas, e o programa New Generation EU só estará disponível em janeiro de 2021. Ora, o pacote New Generation, deveria ter previsto a sua utilização, em parte, para abater os enormes custos em que os Estados Membros incorreram na mitigação dos efeitos da pandemia e do lockdown, sobretudo para os países altamente endividados.

Portugal já recebeu em fundos comunitários, desde que entrou para a União Europeia, o equivalente a 80% do PIB, ou seja, 117 mil milhões de Euros, que corresponde a um esforço não despiciendo de redistribuição da UE a favor da nossa economia. Qualquer economista não deixará de ficar perplexo como tantos recursos não terão contribuído para o crescimento da economia portuguesa nas duas últimas décadas. Existem dois problemas de fundo. O primeiro é que as instituições, programas e ideias na aplicação dos fundos têm experimentado uma grande inércia. Formou-se toda uma “indústria” em torno dos fundos que se foi aniquilando progressivamente. Faltam estudos de avaliação de resultados tecnicamente válidos. As medidas introduzidas no programa Portugal 2020 foram uma melhoria, mas muito limitada, dispersando-se em análises sem impacto nas políticas. O segundo foi a “subsidiodependência” que se criou na economia e sociedade portuguesa, resultado do enorme peso que o Estado hoje assume na economia, e da dependência que os empresários revelam das decisões políticas e dos recursos do Estado. São taxados fortemente por impostos e taxas e depois estão dependentes dos auxílios desse mesmo Estado.

O pacote de recuperação da UE: quem beneficia e quanto custa?

É, pois, necessário fazer uma reflexão cuidada sobre a forma como os fundos são empregues e fazer uma reforma profunda dos processos, políticas e formas como estes são aplicados na nossa economia, a nível do setor público e privado, para uma Nova Estratégia de Crescimento. Esta urgência impõe-se hoje, mais do que nunca, com o acréscimo de fundos disponibilizados pelo programa New Generation da UE.

Portugal já recebeu, desde que entrou na União Europeia, dos Quadros Multianuais de Financiamento (QMF), 117 mil milhões de euros, o que é equivalente a 80% do PIB de 2003, o meio dos 34 anos do período, a preços correntes. Estes programas têm tido diversas designações entre nós. Entre 1989 e 2006 foram designados por Quadros Comunitários de Apoio (QCA). A partir de 2007 designou-se por Quadro de Referência Económico Nacional (QREN). O último QFM também é conhecido por programa Portugal 2020, estando em negociação um novo QFM para 2021-2027, ao qual a Comissão propôs um programa adicional de dimensão quase dupla, para apoiar a recuperação da atividade económica depois dos lockdowns em função da pandemia de Covid-19. O Quadro 1 apresenta os envelopes financeiros brutos dos diferentes QFMs, desde que Portugal entrou nas Comunidades Europeias. Verificamos que apesar da entrada dos países de Leste na UE, os quais começaram a beneficiar em pleno dos fundos na primeira metade dos anos 2000, não houve redução dos valores médios que recebemos. Estes situaram-se em cerca de 3% do PIB, em termos anuais.