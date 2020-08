Kenosha. Protestos contra violência policial evoluem para saques e chamas

Centenas de pessoas desrespeitaram na noite de segunda-feira a ordem de recolher obrigatório lançada em Kenosha, Wisconsin (EUA), com os protestos pacíficos durante a tarde – contra os casos de violência policial – a transformarem-se à noite em imagens de chamas, destruição e saques. A polícia reagiu à escalada das tensões tentando controlar a multidão com gás lacrimogéneo, enquanto lhe eram atiradas garrafas de vidro e engenhos pirotécnicos.

Esta nova vaga de instabilidade surgiu depois de Jacob Blake, um cidadão norte-americano negro com 29 anos, ter sido alvejado nas costas várias vezes este domingo em Kenosha, no Wisconsin (EUA), depois de ter virado as costas à polícia para entrar no seu carro. Segundo a imprensa dos EUA, o advogado da família afirma que os três filhos de Blake, com 3, 5 e 8 anos, estavam no carro e assistiram a tudo.

Segundo o relato do The New York Times, nesta que já foi a segunda noite de protestos, foi consumida pelas chamas uma rua inteira de comércio que fica numa zona residencial. Uma loja de colchões, uma igreja num espaço de loja e um restaurante mexicano foram incendiados, gerando chamas e fumo que era possível ver a várias milhas de distância.

Os protestos pacíficos da tarde transformaram-se num foco de tensão ao cair da noite. FOTO: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Pelo menos um elemento da polícia ficou ferido, atingido por um engenho pirotécnico no pescoço. Não há informação sobre se foram deitas detenções.

O governador do Wisconsin já mobilizou a Guarda Nacional para a cidade de Kenosha.

EUA. Polícia disparou sobre afro-americano que ia entrar no carro. Filhos estariam dentro da viatura

No incidente que tornou Kenosha o mais recente pólo de instabilidade, a polícia foi chamada a uma casa devido a um “incidente doméstico”. O tiroteio terá acontecido já numa rua residencial, com várias testemunhas.

Ben Crump, o advogado da família, revelou um vídeo do incidente. Neste, vê-se Blake a virar as costas a pelo menos quatro agentes e, em passo normal, a andar até ao lugar do condutor do seu carro, um SUV. Dois agentes, com armas apontadas a Blake, seguiram-no enquanto várias pessoas que assistiam berravam. Quando Blake chega ao carro e abre a porta, a polícia agarrou-lhe a camisola terá disparado nas costas deste homem.

O afro-americano está em “estado grave e a lutar pela vida”, afirmou o governador do Estado do Wisconsin, Tony Evers. A família revelou entretanto que Blake já foi operado e está numa situação estável.

Este pode ser mais um episódio de violência policial contra um cidadão negro depois de George Floyd, também afro-americano, ter sido assassinado pela polícia de Minneapolis a 25 de maio deste ano. O caso criou inúmeras manifestações, tendo chegado a haver conflitos violentos, em várias cidades dos EUA.