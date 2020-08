Padre deseja morte a fiéis que não vão à igreja com receio da pandemia

Na missa do último domingo, 23 de agosto, o padre António Firmino Lopes, da Paróquia de São João Batista, no Brasil, desejou a morte aos fiéis que não têm marcado presença na igreja por causa da pandemia. No pequeno discurso, que entretanto está a circular nas redes sociais em formato vídeo, é possível ouvir o padre a afirmar que as pessoas que não fazem parte do grupo de risco e que mesmo assim escolhem não ir à igreja “não possuem fé”.

Pároco da Paróquia de São joão Batista, em Visconde do Rio Branco/MG, desejando a morte de fiéis que evitam a missa devido ao COVID. É uma conduta inadmissível. Esse miserável tem que responder por isso. Espalhem até chegar nos lugares certos. pic.twitter.com/IPgctxrYD2 — O Georges (@GeorgePlural) August 24, 2020

“A gente vai vendo quem realmente ama a eucaristia… Porque tem alguns católicos, engraçado, que têm saúde, têm tudo e dizem: ‘Só vou à Igreja quando tiver a vacina’. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas. Ou que morram antes de a vacina chegar, não é?”, disse António Firmino, citado pelo título brasileiro Época da rede Globo.

As declarações do padre geraram muita polémica nas redes sociais, tanto que o padre serviu-se do Facebook para na terça-feira pedir desculpa pelo “comentário infeliz”, pedindo ainda que rezem por ele: “Rezem por mim. Eu sou fraco também, sou pecador. Tenho as minhas misérias e preciso da misericórdia de todos vocês. Fiquem com Deus.”